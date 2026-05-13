Emergenza a Bordeaux | 1.700 isolati e un morto dopo il focolaio in nave
A Bordeaux si è verificata un'emergenza legata a un focolaio che ha coinvolto circa 1.700 isolati e causato un decesso. Un uomo di 90 anni ha perso la vita, mentre molti passeggeri e membri dell'equipaggio hanno manifestato malori. Le autorità stanno indagando sulle cause del contagio e sulle modalità di diffusione tra le persone a bordo della nave.
? Punti chiave Cosa ha causato la morte del novantenne e i malori collettivi?. Come è stato possibile il contagio rapido tra passeggeri e equipaggio?. Perché le autorità non hanno bloccato l'attracco della nave a Bordeaux?. Quali alimenti contaminati hanno scatenato l'emergenza sanitaria a bordo?.? In Breve Oltre 50 passeggeri hanno manifestato sintomi gastrointestinali dopo l'evento dell'11 maggio a Brest.. Esclusa la presenza di norovirus e legami con l'hantavirus della Mv Hondius.. Indagini cliniche presso l'Ospedale Universitario di Bordeaux per verificare possibile intossicazione alimentare.. La nave dovrebbe ripartire verso la Spagna dopo le verifiche delle autorità francesi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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