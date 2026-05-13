Emergenza a Bordeaux | 1.700 isolati e un morto dopo il focolaio in nave

A Bordeaux si è verificata un'emergenza legata a un focolaio che ha coinvolto circa 1.700 isolati e causato un decesso. Un uomo di 90 anni ha perso la vita, mentre molti passeggeri e membri dell'equipaggio hanno manifestato malori. Le autorità stanno indagando sulle cause del contagio e sulle modalità di diffusione tra le persone a bordo della nave.

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