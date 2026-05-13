Bordeaux focolaio di gastroenterite su nave da crociera | un morto e 1700 isolati

A bordo di una nave da crociera attraccata a Bordeaux, oltre 1.700 persone sono state messe in isolamento a causa di un sospetto focolaio di gastroenterite. La situazione ha causato un decesso a bordo, mentre l'intera imbarcazione rimane sotto osservazione. L’incidente interessa un’imbarcazione della compagnia Cruise Line, con i passeggeri e l’equipaggio coinvolti in un'operazione di controllo sanitario. La nave si trova attualmente in Francia, vicino alla città di Bordeaux.

Paura a bordo dell'imbarcazione della Ambassador Cruise Line: oltre mille persone isolate in seguito ad un sospetto focolaio di gastroenterite arrivato in Francia Unanuova emergenza sanitariaè approdata aBordeaux. Una nave da crociera conoltre 1.700 personea bordo è stata messa in quarantena nel porto francese a seguito dellamorte di un passeggeroe della comparsa dinumerosi casi di disturbi gastrointestinalitra i viaggiatori. L’imbarcazione, operata dalla compagniaAmbassador Cruise Line, è arrivata nella notte daBrested è ora sotto controllo da parte delle autorità sanitarie francesi. La vittima era unuomo di circa novant’anni, e secondo le prime informazioni si sospetta che ildecessopossa essere statocausato da una gastroenterite.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Francia, focolaio di gastroenterite su una nave: un morto e 1700 isolati

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