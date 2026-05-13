Emergenza 118 a Taranto | UIL FP chiede a Decaro lo sblocco dei concorsi

A Taranto, l'emergenza del servizio 118 ha portato la UIL FP a chiedere al sindaco di sbloccare i concorsi per il personale. La richiesta deriva dal fatto che il blocco ha aumentato il carico di lavoro degli operatori, rendendo difficile garantire risposte tempestive ai cittadini. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla capacità di assistenza del servizio di emergenza.

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? Domande chiave Come influisce il blocco dei concorsi sulla sicurezza dei cittadini tarantini?. Perché il carico di lavoro degli operatori è diventato insostenibile?. Chi deve intervenire subito per sbloccare le graduatorie della Sanitaservice?. Quali rischi corre il sistema di soccorso senza nuovi assunti?.? In Breve Maldarizzi e Palmieri denunciano carichi di lavoro eccessivi per gli operatori Sanitaservice.. Carenza organico mette a rischio sicurezza cittadini e operatori nel tarantino.. Blocco graduatorie concorsi pubblici compromette continuità assistenziale nelle postazioni periferiche.. Sovraccarico operativo aumenta rischio errore professionale per personale 118 in turno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza 118 a Taranto: UIL FP chiede a Decaro lo sblocco dei concorsi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sanitaservice Taranto, UIL FP chiede lo sblocco urgente delle assunzioni nel 118Tarantini Time QuotidianoLa UIL FP Taranto, attraverso il segretario generale Giovanni Maldarizzi e il dirigente sindacale Vincenzo Palmieri, rivolge... ASL Taranto: UIL FP chiede dove finiscono 1,11 miliardi di euro?? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 1,11 miliardi per il territorio ionico? Perché il servizio 118 conta solo 13 medici su 75 previsti? Chi... Argomenti più discussi: Allarme 118 a Taranto, la Uil Fp incalza Decaro: Sbloccare subito le assunzioni in Sanitaservice prima dell'estate; All’Asl Taranto oltre 1,11 miliardi, ma i servizi restano in emergenza; Sanitaservice ASL Taranto, la UIL: Urgente lo sblocco delle assunzioni per il 118; Sanità, alla ASL Taranto oltre 1,1 miliardi: UIL FP chiede chiarezza su risorse e assunzioni. Venite, ho ucciso mia moglie, ma non era vero. È la frase choc pronunciata al telefono da un uomo che ha fatto scattare un intervento di massima emergenza da parte della Polizia di Stato, mobilitando numerosi mezzi e operatori a Taranto. La segnalazion x.com r/Italia on Reddit: Ma la gente su reddit che scrive che 2000€ non sono un buono stipendio in che mondo vive? reddit Parto d’emergenza tra Castellaneta e Taranto: salvi due gemelliLe equipes di Ginecologia-Ostetricia e di Pediatria-Neonatologia, coordinate dai primari Nicola Del Gaudio e Iolanda Chinellato, hanno operato in stretta sinergia in tutte le fasi dell’emergenza In si ... studio100.it