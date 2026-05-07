ASL Taranto | UIL FP chiede dove finiscono 1,11 miliardi di euro

La UIL FP ha chiesto chiarimenti sull’utilizzo di 1,11 miliardi di euro destinati alla ASL di Taranto, sollecitando informazioni su come verranno impiegati nel territorio ionico. Nel frattempo, emergono preoccupazioni riguardo alla carenza di personale nel servizio di emergenza 118, che conta solo 13 medici su un totale di 75 previsti. La vicenda ha suscitato attenzione tra i lavoratori e le istituzioni locali.

?? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 1,11 miliardi per il territorio ionico? Perché il servizio 118 conta solo 13 medici su 75 previsti? Chi gestirà il rischio che il nuovo San Cataldo resti vuoto? Quanto dei fondi regionali servirà a coprire il disavanzo di 54 milioni??? In Breve Disavanzo ASL Taranto di 54 milioni di euro nonostante i fondi regionali. Carenza 118 con soli 13 medici presenti su 75 previsti dall'organico. Rischio inefficacia nuovo ospedale San Cataldo senza piano str .🔗 Leggi su Ameve.eu

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