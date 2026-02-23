Emanuela Orlandi? C’è stato un sofisticato depistaggio coordinato da un’unica regia simile a quello di Ustica La pista prevalente porta in Vaticano | le rivelazioni del procuratore Malerba alla commissione d’inchiesta

Il procuratore Malerba ha spiegato che il depistaggio riguardante la scomparsa di Emanuela Orlandi è stato pianificato con cura, con una regia unica, simile a quella del caso Ustica. La pista principale conduce verso il Vaticano, secondo le sue parole. Durante l’audizione, ha evidenziato come siano stati manipolati elementi chiave, creando confusione e ostacolando le indagini. La verità sulla vicenda sembra sempre più sfuggente.

“Un sofisticato depistaggio, simile a quello di Ustica”: lo dice senza mezzi termini il procuratore Giovanni Malerba alla commissione bicamerale di inchiesta che nei giorni scorsi l’ha audito sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due 15enni scomparse a Roma nel 1983. I depistaggi e l’ambiente romano. Il magistrato che nel 1997 firmò la requisitoria della seconda inchiesta sulle sue scomparse, e che ha recapitato tre rogatorie al Vaticano, tutte disattese, ne chiese anche l’archiviazione. Lasciò molte tracce da approfondire, le stesse su cui è tornato davanti ai commissari a Palazzo San Macuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

