Alvise Rigo ha deciso di parlare per la prima volta della sua relazione con Elisabetta Canalis, rompendo il silenzio sulle voci che circolavano da settimane. In un'intervista, ha fornito dettagli sulla loro storia, confermando alcune informazioni e smentendo altre. Le sue dichiarazioni arrivano a pochi giorni da alcune indiscrezioni pubblicate sui media, che avevano alimentato l’interesse sulla coppia.

Per la prima volta Alvise Rigo ha commentato apertamente la sua relazione con Elisabetta Canalis, mettendo fine alle indiscrezioni che hanno accompagnato per mesi la loro storia. E non è mancato un cenno a Shaila Gatta: si è vociferato di un flirt con la ballerina ma la realtà è ben diversa. Alvise Rigo e la storia con Elisabetta Canalis. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non stanno più insieme. Dopo mesi di passione, i due hanno deciso di prendere strade differenti. Se l’ex Velina di Striscia la notizia non ha mai parlato apertamente di questa liaison, diverso l’atteggiamento dell’ex rugbista oggi modello e attore. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha deciso di rompere il silenzio per la prima volta: “Di lei mi è piaciuto tutto.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisabetta Canalis e Shaila Gatta, ora parla Alvise Rigo

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