Recentemente, si è diffusa la notizia che Alvise Rigo ha confermato in diretta televisiva di essere innamorato di Shaila Gatta, lasciando da parte Elisabetta Canalis. La conferma è arrivata durante una trasmissione televisiva, dove il protagonista ha condiviso i propri sentimenti senza esitazioni. La notizia ha suscitato attenzione tra il pubblico e i media, facendo discutere sulle recenti evoluzioni delle relazioni pubbliche.

Nelle ultime ore, le dinamiche sentimentali di Alvise Rigo sono tornate sotto i riflettori. L’ex rugbista e concorrente di Ballando con le Stelle sembra aver voltato pagina, lasciando alle spalle la relazione con Elisabetta Canalis, 47 anni, per concentrarsi su un nuovo amore: la 29enne ex velina Shaila Gatta, che ha confermato la liaison ospite del programma La Volta Buona su Rai1. La conferma in diretta tv. Durante la trasmissione condotta da Caterina Balivo, la Gatta ha visto mostrata la foto del bacio con il 33enne Rigo. Collegata in diretta anche il direttore del settimanale Oggi, Andrea Biavardi, che ha pubblicato lo scatto nella recente paparazzata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Elisabetta Canalis messa da parte: Alvise Rigo ora è ‘in love’ con Shaila Gatta, conferma in diretta tv

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