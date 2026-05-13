Dopo settimane di voci e foto rubate, Alvise Rigo ha scelto di fare chiarezza sul suo rapporto con Shaila Gatta. Nel corso di un'intervista, ha spiegato i dettagli della loro relazione, evitando commenti su altre persone coinvolte, come l'ex. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento in cui si sono susseguite molte speculazioni e rumors sulla natura della loro frequentazione.

Dopo settimane di indiscrezioni e paparazzate, Alvise Rigo ha deciso di chiarire una volta per tutte il rapporto con Shaila Gatta. Intervistato dal settimanale Chi, l’attore ed ex rugbista ha smentito il presunto flirt con l’ex velina, spiegando che tra loro non ci sarebbe alcuna relazione sentimentale. “ È semplicemente una collega di lavoro. Niente di più ”, ha dichiarato Rigo, aggiungendo che i due si incontrano spesso soltanto perché partecipano agli stessi eventi legati ai brand con cui collaborano. Le parole arrivano dopo settimane di gossip nate soprattutto in seguito all’ospitata di Shaila Gatta a La volta buona, quando in diretta erano state mostrate alcune paparazzate che la ritraevano proprio insieme a Rigo.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Alvise Rigo chiarisce il rapporto con Shaila Gatta e parla dell’ex Elisabetta Canalis

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