Elezioni universitarie studentesche | Sinistra per la lista più votata ma esultano Universitari Liberi e Azione
Sono stati annunciati i risultati delle elezioni universitarie studentesche per il biennio 2026-2028. La lista di sinistra ha ottenuto il maggior numero di voti, ma sono stati registrati festeggiamenti anche da parte di due altre liste, Universitari Liberi e Azione, che hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti. Le schede di voto sono state conteggiate nelle ultime ore e i dati sono ora pubblici.
Sono stati pubblicati i risultati delle elezioni universitarie studentesche per il biennio 2026-2028. Si tratta di risultati "ufficiosi", riporta il sito Unipi, in quanto "dovranno essere sottoposti alla Commissione elettorale centrale per la verifiche e la proclamazione degli eletti". Il dato.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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