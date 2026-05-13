Elezioni universitarie studentesche | Sinistra per la lista più votata ma esultano Universitari Liberi e Azione

Sono stati annunciati i risultati delle elezioni universitarie studentesche per il biennio 2026-2028. La lista di sinistra ha ottenuto il maggior numero di voti, ma sono stati registrati festeggiamenti anche da parte di due altre liste, Universitari Liberi e Azione, che hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti. Le schede di voto sono state conteggiate nelle ultime ore e i dati sono ora pubblici.

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Sono stati pubblicati i risultati delle elezioni universitarie studentesche per il biennio 2026-2028. Si tratta di risultati "ufficiosi", riporta il sito Unipi, in quanto "dovranno essere sottoposti alla Commissione elettorale centrale per la verifiche e la proclamazione degli eletti". Il dato.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mps, lista Plt con Lovaglio è la più votata all’assemblea dei sociAll’assemblea dei soci di Mps prevale la lista di Plt Holding che presenta Luigi Lovaglio come ceo. Mps: lista Plt Holding con Lovaglio la più votata da assembleaL’assemblea diBanca Monte dei Paschi di Siena(Mps) si è conclusa con un risultato considerato da molti analisti del settore come unmomento... Argomenti più discussi: Elezioni studentesche. Vola Azione Universitaria. Prima volta in Senato . Latrofa è il più votato; Latrofa (AU) traccia la rotta in Senato Accademico: Meno teoria e più pratica per preparare gli studenti al lavoro. Elezioni universitarie a Pisa, i risultati e i nomi degli eletti: boom della destra che entra nel Senato AccademicoPISA. Dalle tensioni di piazza della Pera a un risultato festeggiato come «storico». Alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi dell’Università di Pisa, Azione Universitaria – lista ... msn.com Tempo di elezioni all’università di Pavia: parola agli studenti in 14mila alle urneOtto liste in corsa per rinnovare i rappresentanti degli iscritti nei consigli didattici e negli organi maggiori di ateneo: ecco quali ... laprovinciapavese.gelocal.it