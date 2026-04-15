Mps | lista Plt Holding con Lovaglio la più votata da assemblea

Durante l'assemblea, la lista di Plt Holding, con il candidato Lovaglio, ha ricevuto il maggior numero di voti. A Siena si è deciso l'assetto di governance della banca, con la lista presentata dalla famiglia che ha ottenuto il supporto più consistente. La votazione ha coinvolto i soci e ha definito le modalità di nomina dei membri del consiglio di amministrazione. La discussione si è svolta nel rispetto delle procedure previste dallo statuto.

L’assemblea diBanca Monte dei Paschi di Siena(Mps) si è conclusa con un risultato considerato da molti analisti del settore come unmomento significativonella governance dell’istituto. Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione ha visto prevalere la lista proposta daPlt Holding, che, ottenendo il49,95% dei voti, ha conquistato lamaggioranza relativae acquisito il diritto di delineare ilnuovo assetto del board. In base ai dati resi noti al termine dello scrutinio, la lista diPlt Holdingha raccolto circa985 milioni di voti,superandoquella promossa dal Consiglio di Amministrazione uscente, che si è fermata al38,79%, corrispondente a circa765 milioni di voti.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mps: lista Plt Holding con Lovaglio la più votata da assemblea Notizie correlate Mps, lista Plt con Lovaglio è la più votata all’assemblea dei sociAll’assemblea dei soci di Mps prevale la lista di Plt Holding che presenta Luigi Lovaglio come ceo. Mps: esposti a Bce, Consob e Bankitalia sulla lista che candida Lovaglio. Plt Holding replica con una lettera agli investitoriMps ha presentato tre esposti alla Bce, a Consob e a Bankitalia sulla lista presentata da Plt Holding, che ricandida come ad Luigi Lovaglio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: MPS, Norges Bank voterà per la lista di Plt Holding; Mps, Norges Bank si schiera per Plt e Lovaglio: bocciata la lista del board; MPS, rumors: BlackRock voterà a favore della lista di PLT Holding per il CdA; Mps, Norges voterà lista Plt Holding con Lovaglio per rinnovo Cda. Mps, colpo di scena in assemblea. Vince la lista di Plt Holding con Lovaglio adColpo di scena all’assemblea di Mps. Contro ogni pronostico della vigilia, la maggior parte dei soci hanno sostenuto la lista di Pt Holding con l’ex ad Luigi Lovaglio amministratore delegato. Defenest ... finanzaonline.com Mps, lista Plt con Lovaglio è la più votata all’assemblea dei sociAll'assemblea dei soci di Mps prevale la lista di Plt Holding che presenta Luigi Lovaglio come ceo. La lista ha vinto con il 49,95% del capitale presente in ... lapresse.it Terremoto in MPS: Luigi Lovaglio si prende la sua clamorosa rivincita, sconfitto l'asse Caltagirone La lista Plt Holding conquista la maggioranza in assemblea con il 49,95%. L'Ad silurato dal Cda torna al vertice grazie al voto decisivo di Delfin della famiglia De facebook Mps, colpo di scena in assemblea. Stravince la lista di Plt Holding con Lovaglio ad • Colpo di scena all'assemblea di Mps. Contro ogni pronostico della vigilia, la maggior parte dei soci hanno sostenuto la lista di Pt Holding con l'ex ad Luigi Lovaglio … x.com