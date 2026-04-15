All’assemblea dei soci di Mps, la lista di Plt Holding ha ottenuto la maggioranza dei voti, presentando Luigi Lovaglio come candidato alla posizione di amministratore delegato. La votazione si è svolta tra diverse liste in competizione e ha determinato la preferenza dei soci per questa formazione. La maggioranza dei partecipanti ha espresso il proprio supporto alla lista di Plt Holding durante l’assemblea.

All’assemblea dei soci di Mps prevale la lista di Plt Holding che presenta Luigi Lovaglio come ceo. La lista ha vinto con il 49,95% del capitale presente in assemblea. Quella del cda che indicava a ceo Fabrizio Palermo ha ottenuto il 38,79% e quella dei gestori di Assogestioni il 6,94% dei voti. Subito dopo l’annuncio dell’esito del voto, è scattato dalla platea un coro ‘Lovaglio, Lovaglio’. Ad accogliere la vittoria della lista di Plt anche un applauso dalla sala della assemblea. Maione: “Ho dato tutto alla banca, e continuerò”. “ Abbiamo fatto un percorso enorme di sacrifici, con giornate di gioie e dolori, e siamo diventati una banca fra le migliori del panorama italiano e competitiva”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mps, lista Plt con Lovaglio è la più votata all’assemblea dei soci

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