Elezioni provinciali Avellino venti amministratori ricorrono al Tar

Venti amministratori locali della provincia di Avellino hanno presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno. La richiesta riguarda l’annullamento del decreto che ha convocato le elezioni di secondo livello per il rinnovo della presidenza di Palazzo Caracciolo. La provincia si prepara così a una disputa legale sulle modalità di convocazione delle prossime elezioni. La decisione del Tar potrebbe influenzare il calendario delle consultazioni e le modalità di svolgimento.

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