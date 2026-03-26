Elezioni provinciali Avellino il TAR cambia il rito e fissa nuova udienza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione di Salerno, ha deciso il 25 marzo 2026 di modificare il rito e ha fissato una nuova udienza in merito a un ricorso presentato dal sindaco di Montefredane. L’udienza successiva è stata programmata per un momento successivo, senza indicare la data precisa. La causa riguarda questioni legali relative alle elezioni provinciali nella provincia di Avellino.

Tempo di lettura: < 1 minuto In data 25 marzo 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno – si è pronunciato sul ricorso promosso dal sindaco di Montefredane Ciro Aquino, assistito dall’Avv. Vittoria Musto, in merito alle elezioni provinciali di Avellino. “Con ordinanza, il TAR ha disposto la conversione del rito del giudizio, qualificando l’azione non più come impugnazione del decreto di indizione delle elezioni del Consiglio Provinciale, bensì come ricorso per l’accertamento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di provvedere. In particolare, il ricorso evidenzia la presunta illegittimità... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni provinciali Avellino, il TAR cambia il rito e fissa nuova udienza Articoli correlati Provinciali di Avellino, il TAR dispone la conversione del rito e fissa l'udienzaIn data 25 marzo 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno – si è pronunciato sul ricorso promosso dal... Elezioni provinciali ad Avellino, il sindaco di Montefredane presenta ricorso al TAR della CampaniaSecondo quanto sostenuto nel ricorso, l'indizione delle elezioni limitatamente al Consiglio provinciale determinerebbe una proroga illegittima del... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elezioni provinciali Temi più discussi: Rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino: equilibri inediti e sfida aperta per la presidenza; Provinciali Avellino, fra riconferme e volti nuovi rinnovato il consiglio provinciale; Elezioni Provinciali Avellino, Barbara Evangelista: Esperienza significativa, grazie a Petracca e agli amministratori. Sfiorato il seggio per 137 voti; Provinciali ad Avellino, eletto il nuovo Consiglio. Elezioni provinciali di Avellino, il TAR rinvia al 29 aprile il ricorso sul votoIn data 25 marzo 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno – si è pronunciato sul ricorso promosso dal sindaco di Montefredane Ciro Aquino, assistito dal ... irpinianews.it Elezioni provinciali di Avellino, i voti di lista e i dodici consiglieri elettiIl Partito Democratico si conferma primo partito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino con 25.435 voti, conquistando tre seggi. Seguono Proposta Civica per l’Irpinia con 2 ... atripaldanews.it Elezioni provinciali BAT, sarà sfida a tre: centrodestra, centrosinistra e lista del Presidente #puglia #bat #elezioni #provincia #consiglio #liste #candidati #politica - facebook.com facebook