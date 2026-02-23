Elezioni provinciali ad Avellino il sindaco di Montefredane presenta ricorso al TAR della Campania

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha presentato un ricorso al TAR della Campania per contestare il decreto presidenziale che ha influenzato le elezioni provinciali ad Avellino. Aquino sostiene che alcune irregolarità nella procedura abbiano compromesso il risultato elettorale. L’avvocato Vittoria Musto lo accompagna nel procedimento legale. La decisione del tribunale potrebbe influenzare il futuro delle candidature e delle elezioni nella provincia. La vicenda prosegue con l’attesa di una risposta ufficiale.

Secondo quanto sostenuto nel ricorso, l'indizione delle elezioni limitatamente al Consiglio provinciale determinerebbe una proroga illegittima del mandato del presidente della Provincia, Rizieri Buonopane Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, assistito dall’avvocato Vittoria Musto, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania – sezione di Salerno – contro il decreto presidenziale n. 124 del 3 febbraio 2026 con cui sono stati indetti i comizi elettorali per il rinnovo del solo Consiglio provinciale di Avellino, fissato per il prossimo 15 marzo.Secondo quanto sostenuto nel ricorso, l’indizione delle elezioni limitatamente al Consiglio provinciale determinerebbe di fatto una proroga illegittima del mandato del presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, oltre il termine quadriennale previsto dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Elezioni provinciali ad Avellino, presentata la lista "Proposta civica per l'Irpinia" Lesina, il sindaco vinse per due voti: elezioni annullate dal Tar Accolto il ricorso presentato dalla candidata che risultò sconfitta lo scorso maggioIl Tar ha accolto il ricorso di Alessandra Matarante, candidata sconfitta nelle ultime elezioni comunali di Lesina, annullando la vittoria del sindaco per soli due voti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Centrodestra per l'Irpinia: una lista unica in corsa per il Consiglio provinciale; Benevento, 21-02-2026 12:38; Avellino, centrodestra e simboli alle comunali. Aspettiamo il tavolo regionale; Elezioni Avellino e Salerno, si vota il 24 e 25 maggio: eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. In Campania alle urne 90 Comuni. Provinciali, nessuna lista presentata ieri: oggi alle 12 tutte le squadre in campoAVELLINO- Scade alle 12 di oggi il termine per la presentazione delle liste alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Il parlamentino di Palazzo Caracciolo, che sarà rinnovato senza pe ... irpinianews.it Avellino, centrodestra e simboli alle comunali. Aspettiamo il tavolo regionaleLa segretaria irpina di Fdi Fruncillo: c'è un regolamento, intanto aspettiamo il tavolo regionale ... msn.com Le elezioni provinciali, disciplinate dalla legge Delrio del 2014, sono di secondo livello: non votano i cittadini, ma i sindaci e i consiglieri comunali in carica. In provincia saranno 1.317 gli amministratori chiamati alle urne, con un sistema di voto ponderato che - facebook.com facebook