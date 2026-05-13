Elezioni Negro | Da settembre stop ai doppi turni alla scuola Gaglione
Il rappresentante politico ha annunciato che a partire da settembre saranno sospesi i doppi turni nella scuola media Gaglione. La decisione deriva dalla necessità di intervenire sulla condizione dell’istituto scolastico, che richiede interventi urgenti. La questione sarà tra le prime ad essere affrontate nelle prossime settimane per risolvere le criticità segnalate. La scuola sarà al centro delle prossime iniziative dell’amministrazione locale.
“La situazione della scuola media “Gaglione” richiede attenzione immediata”. Ed è per questo che sarà una delle prime questioni che affronterò”. Lo dichiara Vincenzo Negro, candidato a sindaco della lista “Viva Capodrise”. “Ho già avviato un’interlocuzione con il sindaco di un Comune vicino -.🔗 Leggi su Casertanews.it
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