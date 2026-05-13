Elezioni Negro | Da settembre stop ai doppi turni alla scuola Gaglione

Il rappresentante politico ha annunciato che a partire da settembre saranno sospesi i doppi turni nella scuola media Gaglione. La decisione deriva dalla necessità di intervenire sulla condizione dell’istituto scolastico, che richiede interventi urgenti. La questione sarà tra le prime ad essere affrontate nelle prossime settimane per risolvere le criticità segnalate. La scuola sarà al centro delle prossime iniziative dell’amministrazione locale.

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