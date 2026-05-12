Scuola Gaglione | Negro propone un edificio vicino per i doppi turni

Un rappresentante ha avanzato la proposta di utilizzare un edificio comunale nelle vicinanze per gestire i doppi turni scolastici. Nel frattempo, sono stati annunciati nuovi controlli tecnici sulla stabilità della scuola situata in via Dante, per verificare le condizioni dell'edificio. Restano da capire come queste soluzioni influiranno sull'organizzazione delle attività scolastiche e quali misure saranno adottate per garantire la sicurezza.

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? Domande chiave Come potrà l'edificio del comune vicino risolvere il problema dei doppi turni?. Quali nuovi controlli tecnici verranno effettuati sulla stabilità della scuola di via Dante?. Perché la burocrazia ministeriale rischia di bloccare il ritorno alla didattica regolare?. Chi garantirà la sicurezza degli studenti se i fondi straordinari non arrivassero?.? In Breve Commissaria Florinda Bevilacqua richiede fondi ministeriali per la messa in sicurezza dell'edificio.. Tecnico di Capodrise offre perizia gratuita per verificare i precedenti controlli sulla stabilità.. Piano operativo di Negro attivo quotidianamente a partire dal 26 maggio scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola Gaglione: Negro propone un edificio vicino per i doppi turni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Capodrise, Negro: “Da settembre stop ai doppi turni alla scuola Gaglione”Tempo di lettura: 2 minuti“La situazione della scuola media “Gaglione” richiede attenzione immediata. Scuola inagibile, scatta la chiusura. Lezioni sospese e spettro dei doppi turniScatta la chiusura per inagibilità del plesso di via Dante Alighieri a Capodrise, che ospita le classi della scuola media dell’istituto comprensivo...