Oggi rappresenta la data limite per la presentazione delle candidature alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. I candidati hanno tempo di consegnare i documenti presso la segreteria federale entro le 18, mentre tramite posta elettronica certificata si può fare fino alle 23,59. Tra i nomi più discussi ci sono l’ex presidente del Comitato Olimpico Nazionale e la sua vice, mentre alcuni esponenti come un ex presidente federale e un altro dirigente stanno valutando la propria partecipazione.

Sarebbe anche il giorno della verità per le candidature alla guida della Figc. Oggi scade il termine per presentarle: entro le 18 presso la segreteria federale, ma via pec c’è tempo fino alle 23,59 di stasera. E quindi fino all’ultimo sono possibili sorprese. Diciamo che l’unica certezza è la candidatura di Giovanni Malagò (foto a sinistra), che ieri ha sciolto la riserva dopo essere stato portato sulla scena dall’adesione quasi plebiscitaria della Lega serie A (solo la Lazio di Lotito contraria) che pesa per il 18% nell’urna, nei confronti diretti successivi ha incassato l’appoggio di allenatori e calciatori, che insieme valgono un 30% in grado di spostare equilibri.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Elezioni Figc, oggi scadono i termini: l’ex presidente Coni favorito, la sua vice potrebbe essere Sara Gama. Malagò si candida, Abete ci sta pensando

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