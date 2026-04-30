Nelle elezioni della FIGC, si nota una crescente alleanza intorno a Malagò, mentre Abete continua a presentare la propria candidatura. Nel frattempo, le rappresentanze di giocatori e allenatori si sono schierate con l'ex presidente del CONI, rafforzando le divisioni all’interno del mondo del calcio italiano, che attraversa un periodo di tensioni e incertezze.

Il calcio italiano prova a ricompattarsi, o almeno a darsi un segnale di unità, in un momento tutt'altro che sereno per l'intero settore. A meno di due mesi dall’assemblea elettiva della FIGC del 22 giugno, il quadro "politico" comincia a definirsi: calciatori e allenatori scelgono di stare dalla stessa parte, indicando in Giovanni Malagò l’uomo giusto per guidare la Federazione in una fase che definire complessa è quasi riduttivo. Con una presa di posizione congiunta, AIC e AIAC hanno messo nero su bianco l'endorsement. È un tentativo di orientare il sistema, di costruire un asse che tenga insieme le diverse anime del calcio italiano.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Elezioni Figc: cresce il fronte Malagò, ma Abete non molla. Aic e Aiac si schierano con l'ex presidente del CONI

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