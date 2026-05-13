Oggi si è svolto il deposito ufficiale delle candidature per le elezioni della Federazione italiana gioco calcio. Malagò si presenta con il sostegno anche della Serie B, mentre Abete ha confermato la propria partecipazione alla corsa, che si concluderà con il voto del 22 giugno. La competizione tra i candidati si fa più concreta, con Malagò davanti nei numeri e Abete che non ha ritirato la propria candidatura.

Fabregas su Nico Paz: «Per il suo sviluppo un altro annetto qui gli farebbe davvero molto bene. Nessun segnale dal Real Madrid» Materazzi su Bastoni: «Gli direi di restate all’Inter, sappiamo quanto sia interista. È stato un anno tribolato ma il suo valore non si discute» Materazzi su Bastoni: «Gli direi di restate all’Inter, sappiamo quanto sia interista. È stato un anno tribolato ma il suo valore non si discute» Al-Nassr beffato al 98’: la papera di Bento costa il titolo. Cristiano Ronaldo rinvia la festa, Inzaghi resta imbattuto e sogna ancora il Double Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Elezioni FIGC, Malagò prepara la candidatura: anche la Serie B dalla sua parte, ma Abete non si ritira

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