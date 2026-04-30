Le elezioni per il presidente della Federcalcio si avvicinano, con l’appuntamento fissato per il 22 giugno. In questa fase, le candidature sono al centro dell’attenzione: da un lato, il nome di un esponente di rilievo del settore sportivo, dall’altro, quello di un candidato che continua la propria corsa, presentando ufficialmente la propria candidatura. La competizione si svolge in un clima di tensione e attesa.

Ore di subbuglio in occasione delle elezioni del presidente della Figc che si terranno il prossimo 22 giugno. Mentre le leghe sembrano voler puntare tutte su Malagò, Abete non demorde La Lega del massimo campionato di calcio commenta la posizione di Aic (Assocalciatori) e Aiac (Assoallenatori) a proposito della selezione delle Figc: “La Lega Calcio Serie A accoglie con favore la posizione espressa dall’Assocalciatori e dell’Assoallenatori a sostegno della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC.Riteniamo significativo che anche queste componenti del sistema calcio condividano l’indicazione già formulata da 19 club della Lega.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Figc, la serie A punta su Malagò ma Abete va avanti e presenta la sua candidatura

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