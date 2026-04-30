Giovanni Malagò è in corsa per la presidenza della FIGC e ha ricevuto il supporto di rappresentanti di calciatori e allenatori. Diverse organizzazioni del mondo del calcio si sono espresse a favore della sua candidatura, sostenendolo pubblicamente. La sua proposta ha suscitato reazioni tra le varie componenti del settore, che attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. La candidatura di Malagò si inserisce nel dibattito attuale sulla guida della federazione calcistica italiana.

Giovanni Malagò ha ricevuto il totale sostegno da parte di calciatori e allenatori per diventare il nuovo presidente della FIGC. A meno di due mesi dalla cruciale assemblea elettiva del 22 giugno, il panorama politico dello sport nazionale si delinea chiaramente, con posizioni ormai ben definite. In uno scenario che richiede un profondo rinnovamento, i professionisti del calcio italiano hanno maturato un orientamento istituzionale molto solido e totalmente condiviso. La figura designata per guidare l’intero movimento calcistico è Giovanni Malagò. Il dirigente è considerato la persona più autorevole per affrontare con tempestività le sfide del presente e tracciare una strada sicura verso il futuro della federazione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Malagò verso la presidenza della FIGC. Anche AIC e AIAC si schierano dalla sua parte

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