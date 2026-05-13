Elezioni amministrative aperture straordinarie per tessere elettorali e carte d’identità a Messina

Da messinatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle elezioni amministrative che si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, il Comune di Messina ha annunciato aperture straordinarie degli uffici del Servizio Elettorale presso Palazzo Zanca. Durante questi giorni, i cittadini potranno recarsi negli uffici per richiedere il rinnovo o il rilascio delle tessere elettorali e delle carte d’identità. Le informazioni riguardano le modalità di accesso e gli orari di apertura.

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Il Servizio Elettorale del Comune di Messina informa la cittadinanza che, in occasione delle elezioni amministrative in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, sarà possibile ottenere il rilascio delle tessere elettorali presso gli uffici del Servizio Elettorale di Palazzo Zanca - Piazza.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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