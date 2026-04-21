Battipaglia rinnovo carte di identità Previste aperture straordinarie degli uffici

A partire dal 3 agosto 2026, tutte le carte di identità in formato cartaceo perderanno la validità e dovranno essere sostituite con quelle elettroniche, secondo quanto stabilito dal Regolamento europeo n. 11572019. In vista di questa scadenza, gli uffici anagrafici di alcune città hanno annunciato aperture straordinarie per facilitare il rinnovo delle carte di identità. Le date e gli orari delle aperture saranno comunicati tramite i canali ufficiali.