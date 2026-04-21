Battipaglia rinnovo carte di identità Previste aperture straordinarie degli uffici
A partire dal 3 agosto 2026, tutte le carte di identità in formato cartaceo perderanno la validità e dovranno essere sostituite con quelle elettroniche, secondo quanto stabilito dal Regolamento europeo n. 11572019. In vista di questa scadenza, gli uffici anagrafici di alcune città hanno annunciato aperture straordinarie per facilitare il rinnovo delle carte di identità. Le date e gli orari delle aperture saranno comunicati tramite i canali ufficiali.
Come è noto, ai sensi del Regolamento n. 11572019 emanato dall’Unione Europea, a partire dal 3 agosto 2026 tutte le carte di identità in formato cartaceo perderanno la loro validità e dovranno, pertanto, essere sostituite con quelle in formato elettronico (c.d. “CIE).A seguito di ciò, l’ufficio.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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