Elezioni a Siculiana il candidato sindaco Santo Lucia | Un impegno per garantire la dignità della persona
A Siculiana si avvicinano le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio. Il candidato sindaco Santo Lucia ha annunciato la sua candidatura e ha parlato di un impegno volto a tutelare la dignità delle persone. In un'intervista con AgrigentoNotizie, Lucia ha illustrato alcune delle sue proposte per il futuro del territorio, senza entrare in dettagli specifici. La campagna elettorale si avvia alla fase finale, con i candidati pronti a presentare i loro programmi.
Anche Siculiana è pronta all'appuntamento elettorale del 24 e 25 maggio. A rompere gli indugi è Santo Lucia, candidato alla carica di primo cittadino che in una conversazione con AgrigentoNotizie ha tracciato la rotta per il rilancio del territorio. Spinto da un profondo senso di responsabilità.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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