Elezioni ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale dell' aspirante sindaco di Siculiana Santo Lucia

Il candidato sindaco di Siculiana ha presentato ufficialmente la lista dei candidati al Consiglio comunale, denominata “Futura”. La documentazione è stata consegnata presso la segreteria del Comune, segnando l'inizio formale della campagna elettorale. La lista comprende un gruppo di nomi che si candideranno alle prossime elezioni amministrative, con la validità delle candidature che entrerà in vigore a partire da questo momento.

Si chiama “Futura”. Ed è la lista che il candidato sindaco di Siculiana, Santo Lucia, ha appena depositato (soltanto da questo momento le liste iniziano ad avere valore ndr) alla segreteria del Comune. L'uscente Giuseppe Zambito, che tenterà di conquistare il suo secondo mandato, lo farà invece.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Leggi anche: Elezioni, ecco la lista di Controcorrente dei candidati al Consiglio comunale a sostegno di Michele Sodano

Lista civica ‘Biffoni Sindaco’: ecco i 32 candidati al consiglio comunalePrato, 19 aprile 2026 – E' ufficiale la composizione della lista civica 'Biffoni Sindaco', a sostegno della candidatura a primo cittadino di Prato,...