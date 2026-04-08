Elezioni a San Giovanni La Punta FdI schiera Santo Trovato come candidato sindaco

Fratelli d’Italia ha annunciato ufficialmente la candidatura di Santo Trovato come prossimo sindaco alle elezioni amministrative di San Giovanni La Punta. La lista del partito ha comunicato la scelta in vista del voto che si terrà prossimamente. Trovato sarà quindi il rappresentante del partito per questa tornata elettorale. La candidatura è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale del partito.

Fratelli d’Italia ufficializza la candidatura di Santo Trovato alla carica di sindaco per le prossime elezioni amministrative di San Giovanni La Punta. Una scelta che il partito di Giorgia Meloni definisce "di alto profilo e di profonda coesione". In una dichiarazione unitaria, il coordinatore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: San Giovanni la Punta, Luca Rapisarda è candidato a sindaco Leggi anche: Elezioni comunali a Carini, Giovanni Gallina candidato sindaco Temi più discussi: Il campo largo trova la sintesi a San Giovanni Rotondo: Maria Fiore sarà la candidata sindaca; A Castrovillari e San Giovanni in Fiore le elezioni rischiano di essere un flop: ecco perché · CosenzaChannel.it; San Giovanni Valdarno celebra gli 80 anni del voto: memoria e impegno per la democrazia; ELEZIONI COMUNALI San Giovanni Rotondo, il campo largo trova l’intesa: Maria Fiore candidata sindaca. Elezioni a San Giovanni La Punta, FdI schiera Santo Trovato come candidato sindacoFratelli d’Italia ufficializza la candidatura di Santo Trovato alla carica di sindaco per le prossime elezioni amministrative di San Giovanni La Punta. Una scelta che il partito di Giorgia Meloni defi ... cataniatoday.it A Castrovillari e San Giovanni in Fiore le elezioni rischiano di essere un flop: ecco perchéNella città del Pollino il campo largo non è riuscito a trovare una sintesi nonostante il centrodestra sia ancora all’affanosa ricerca di un candidato. In Sila Mario Oliverio non è disponibile alla ca ... cosenzachannel.it La meravigliosa chiesa di San Giovanni a Carbonara apre eccezionalmente di sera ogni venerdì: ingresso gratuito. Come partecipare - facebook.com facebook Giovanni Battista de La Salle. L’educazione come opera profetica per il mondo (a cura di Matteo Liut). Crescere e “diventare grandi” significa dare espressione a ciò a cui si è chiamati, mettersi al servizio del mondo. Ecco perché l’educazione è una delle più p x.com