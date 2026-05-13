A Sant’Anastasia si sono svolti recentemente incontri tra i candidati alle prossime elezioni comunali. Apostolos Paipais e Angela De Falco, entrambi in lista civica, hanno partecipato a un confronto pubblico per sostenere il sindaco uscente, Carmine Esposito. L’evento ha visto un dibattito tra i candidati, con loro che hanno espresso le proprie posizioni in vista delle elezioni.

Tempo di lettura: 3 minuti Un pomeriggio di dibattito e confronto quello che ha visto protagonisti Apostolos Paipais e Angela De Falco, candidati al Comune di Sant’Anastasia nella lista civica ‘ Prima di tutto ’ a sostegno del sindaco uscente, Carmine Esposito. I due candidati hanno presentato il programma della campagna elettorale, in vista delle votazioni in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Presenti al dibattito, insieme a giovani rappresentanti degli studenti, associazioni e imprenditori, e istituzioni dei comuni limitrofi, il sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, il magistrato e consigliere comunale di Napoli Catello Maresca, e il primo dirigente del Commissario di Scampia Chiaiano, il dott.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni a Sant’Anastasia, Paipais e De Falco a sostegno di Esposito

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