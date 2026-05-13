Elezioni a Sant’Anastasia Paipais e De Falco a sostegno di Esposito

Da anteprima24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sant’Anastasia si sono svolti recentemente incontri tra i candidati alle prossime elezioni comunali. Apostolos Paipais e Angela De Falco, entrambi in lista civica, hanno partecipato a un confronto pubblico per sostenere il sindaco uscente, Carmine Esposito. L’evento ha visto un dibattito tra i candidati, con loro che hanno espresso le proprie posizioni in vista delle elezioni.

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Tempo di lettura: 3 minuti Un pomeriggio di dibattito e confronto quello che ha visto protagonisti  Apostolos Paipais  e  Angela De Falco, candidati al  Comune di Sant’Anastasia  nella lista civica ‘ Prima di tutto ’ a sostegno del sindaco uscente,  Carmine Esposito. I due candidati hanno presentato il programma della campagna elettorale, in vista delle votazioni in  programma domenica 24 e lunedì 25 maggio   2026. Presenti al dibattito, insieme a giovani rappresentanti degli studenti, associazioni e imprenditori, e istituzioni dei comuni limitrofi, il sindaco di Sant’Anastasia,  Carmine Esposito, il magistrato e consigliere comunale di Napoli  Catello Maresca, e il primo dirigente del Commissario di Scampia Chiaiano, il dott.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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