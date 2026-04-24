Elezioni comunali 2026 | ecco le liste a sostegno di Vincenzo De Luca

Sono cominciate le procedure per la presentazione delle liste in vista delle elezioni comunali del 2026, che si terranno il 24 e 25 maggio. Le campagne elettorali si stanno preparando con la raccolta delle firme e la definizione delle candidature. Le liste a sostegno di un candidato sono state depositate presso gli uffici competenti, segnando l'inizio ufficiale delle attività di campagna per le prossime consultazioni.

E' iniziato il deposito delle liste elettorali in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. Tra i primi a presentare la documentazione necessaria sono stati i delegati delle liste a supporto del candidato sindaco Vincenzo De Luca. PROGRESSISTI PER SALERNOOscar AdinolfiAdriana.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Elezioni Salerno, Vincenzo De Luca ha il suo piano: 6 liste senza Pd. Dentro Socialisti e qualche VerdeA Salerno il Pd resta sospeso tra alleanza e rottura con De Luca, pronto a correre senza i Dem mentre il centrosinistra costruisce una coalizione...

Elezioni comunali, pronte le liste deluchiane: ecco i primi candidati. E spunta un simbolo a sorpresaIn via di definizione le tre liste civiche "Progressisti per Salerno", "A Testa Alta" e "Salerno per i Giovani".

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: SALERNO, COMUNALI 2026. ECCO LA LISTA DEI CANDIDATI PER A TESTA ALTA CON DE LUCA SINDACO; Elezioni comunali, quasi pronta la storica lista deluchiana Progressisti per Salerno: ecco i nomi; Amministrative 2026, tutti i comuni della provincia di Roma al voto; Comunali 2026 a Legnano, ecco la squadra del Partito Democratico a sostegno del candidato Radice.

Comunali Salerno, otto candidati in campo: ecco coalizioni e listeStampa Sono otto i candidati alla carica di sindaco alle prossime elezioni comunali di Salerno, con un quadro politico articolato tra partiti e liste civiche. In area progressista si presenta Vincenzo ... salernonotizie.it

Elezioni comunali Salerno, Vincenzo de Luca candidato ma senza il simbolo del PDCaso politico attorno alle comunali che si terranno a Salerno il 24 e 25 maggio. Si è ricandidato Vicenzo De Luca, già sindaco della città per quattro volte, e governatore della Campania per due ... tg24.sky.it

AgendaPolitica.it. . Salerno, Comunali 2026. Apertura della campagna elettorale di Antonio Cammarota (Avanti Psi): "Andiamo a vincere con Vincenzo De Luca Sindaco" #salerno #ComuneDiSalerno #avantipsi #ElezioniComunali2026 #comunali2026 #Agen facebook

DE LUCA, SMENTITA DENUNCIA STALKING CONTRO MAMMA CRISTINA PAGLIARULO Non c’è alcuna denuncia formale presentata dall’ex presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nei confronti della mamma di Cristina... x.com