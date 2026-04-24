A Salerno si avviano le campagne per le prossime elezioni amministrative, con tutte le forze politiche che hanno presentato le proprie liste a sostegno del candidato sindaco. Le procedure di deposito dei documenti sono state completate e le candidature sono ufficialmente in corsa. La campagna elettorale si prepara a entrare nel vivo, con i primi incontri pubblici e le iniziative di partito già in programma.

Tempo di lettura: 2 minuti Salerno entra ufficialmente nel clima elettorale. È iniziato il deposito delle liste in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 e, tra i primi schieramenti a presentare la documentazione necessaria, c’è stata la coalizione a sostegno del candidato sindaco Vincenzo De Luca. Un passaggio formale ma politicamente significativo, che segna l’avvio concreto della competizione amministrativa e offre già una prima fotografia delle forze in campo. Sono cinque, al momento, le liste depositate a supporto della candidatura di De Luca — Progressisti per Salerno, Salerno per i Giovani, A Testa Alta, Cristiani Democratici e Avanti-PSI — espressione di un fronte ampio e articolato che punta a rappresentare diverse sensibilità civiche e politiche del territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni amministrative a Salerno, tutte le liste a sostegno di De Luca

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