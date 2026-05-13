A Morciano la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali si sta intensificando, con il supporto ufficiale di Fratelli d’Italia al candidato sindaco della lista Morciano Viva. Il partito ha espresso la propria adesione, evidenziando la volontà di unire una visione condivisa con proposte concrete. La candidatura di Agostini è ora affiancata dal sostegno del partito, che mira a rafforzare la propria presenza in vista delle consultazioni.

Entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali a Morciano. Incassa il sostegno ufficiale di Fratelli d’Italia Andrea Agostini, il candidato a sindaco della lista Morciano Viva. Si voterà il 24 e 25 maggio, l’altro candidato sindaco è Pierluigi Autunno della lista civica Morciano di tutti. "Esprimiamo il nostro pieno sostegno alla lista civica Morciano Viva e al candidato sindaco Andrea Agostini – dichiarano l’europarlamentare Stefano Cavedagna e il consigliere regionale Nicola Marcello di FdI – perché rappresentano un progetto serio, concreto e radicato nel territorio, capace di dare a Morciano una prospettiva di crescita reale nei prossimi anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni a Morciano, FdI con Agostini: "Unisce visione e concretezza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Morciano, Agostini in campo: correrà per diventare sindaco

Morciano, duello elettorale: Agostini e Autunno si sfidano al voto? Cosa sapere A Morciano Agostini e Autunno si sfidano al voto il 24 e 25 maggio.

Argomenti più discussi: Elezioni a Morciano, FdI con Agostini: Unisce visione e concretezza; Il candidato sindaco Pierluigi Autunno presenta la lista Morciano Tutti; Elezioni: Morciano di Tutti presenta la sua squadra; Elezioni comunali del 24 e 25 maggio, due i comuni in cui si vota nel riminese.

Morciano. Elezioni comunali, Morciano di tutti presentazione dei candidati in piazza del Popolo il 3 maggio alle 18Morciano. Elezioni comunali, Morciano di tutti presentazione dei candidati in piazza del Popolo il 3 maggio alle 18 Circa 150 ... lapiazzarimini.it