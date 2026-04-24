Andrea Agostini ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Morciano. La decisione arriva dopo settimane di rumors e discussioni tra i cittadini e le forze politiche locali. La presentazione della candidatura è stata confermata tramite un comunicato ufficiale del partito di appartenenza. La campagna elettorale entrerà ora nel vivo, con i prossimi incontri previsti sul territorio.

Ora è ufficiale, Andrea Agostini si candida come sindaco di Morciano. La notizia, che circolava con insistenza negli ambienti politici locali, ha trovato la sua definitiva conferma: sarà l’ex vicesindaco della giunta Ciotti a guidare la lista civica Morciano Viva verso alle elezioni del 24 e 25 maggio prossimi. Non si tratta di una scelta improvvisata, bensì del naturale coronamento di un percorso amministrativo iniziato nel 2017: un cammino che punta tutto sulla continuità. Agostini si presenta con un obiettivo prioritario: non disperdere il lavoro svolto nell’ultimo decennio. Sotto la lente ci sono i numerosi cantieri aperti e i progetti strategici che stanno ridisegnando il volto del paese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morciano, Agostini in campo: correrà per diventare sindaco

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