Elettra Lamborghini torna con il nuovo singolo Bam Bam Bambina

Da lopinionista.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elettra Lamborghini ha annunciato il rilascio del suo nuovo singolo intitolato “Bam Bam Bambina”, disponibile sulle piattaforme digitali e nelle radio italiane a partire da venerdì 22 maggio. La cantante ha condiviso la notizia attraverso i propri canali social, accompagnando l’annuncio con alcune immagini del backstage. La pubblicazione del brano segna il ritorno della cantante nel panorama musicale con una canzone dal tono estivo.

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credito: Cristina Nashed MILANO – Elettra Lamborghini torna con un nuovo singolo dal sapore estivo, intitolato “Bam Bam Bambina”, in uscita sulle piattaforme digitali e in tutte le radio in Italia da venerdì 22 maggio. “Bam Bam Bambina” è un ritorno alle origini e a quelle sonorità latin che hanno da sempre contraddistinto il sound di Elettra. Il singolo mescola sonorità merengue e ritmi caraibici, possiede un testo divertente e un ritornello contagioso che sarà impossibile non cantare quest’estate. “Il brano è un inno alla libertà di essere come si vuole: è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile ma anche indipendente. Le viene detto che si comporta da ‘bambina’ perché è un po’ ribelle e difficile da gestire.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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