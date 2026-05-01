' Bam Bam' a Monteleone di Puglia | Banfy in concerto per la Festa di San Rocco

Sui Monti Dauni si balla la hit dell’estate ‘Bam Bam’. A Monteleone di Puglia arriva Valentino Casagrande, in arte Banfy.Il cantante di Tortona che porta con sé le sue radici Sinti è l’ospite della Festa di San Rocco a Monteleone di Puglia. Si esibirà alle 22.30 in piazza Municipio.Banfy mescola.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Notizie correlate

Festa di San Rocco a Lioni: concerto gratuito di NekIl 17 agosto, a Lioni, torna l’attesa “Festa di San Rocco” che quest’anno ospiterà il concerto gratuito di Nek, unica tappa a ingresso libero...

Leggi anche: Festone di carnevale a Bim bum bam

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Bam Bam: il significato e qualche curiosità sul brano di Camila CabelloIl significato e qualche curiosità su Bam Bam, brano di Camila Cabello interpretata in coppia con Ed Sheeran. A seguito di una rottura scioccante con Shawn Mendes, Camila Cabello ha passato un periodo ... notiziemusica.it

Poni Boi - Bam Bam testo lyricI Poni Boi aprono il proprio 2024 pubblicando Bam Bam, il loro terzo singolo, in arrivo martedì 23 gennaio per le etichette Rocketman Records e Arrosti Records. La canzone, che sarà contenuta ... rockit.it