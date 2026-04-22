Nell’ultima puntata di “Belve”, Elettra Lamborghini ha risposto a domande sulla sua carriera e vita privata, mentre Francesca Fagnani ha cercato di approfondire alcuni aspetti personali dell’imprenditrice. Durante l’intervista, sono stati utilizzati doppi sensi e rivelazioni intime, suscitando reazioni tra il pubblico e i media. La puntata ha attirato l’attenzione su alcuni temi riguardanti il suo successo e la sua immagine pubblica.

Ci fa o ci è? Sono in tanti a domandarselo da tempo e l’intervista a “Belve”, andata in onda martedì 21 aprile dopo che nel 2022 era mancata la firma della liberatoria perché “non si era piaciuta”, non fornisce una risposta definitiva su Elettra Lamborghini ma conferma che la sua spontaneità è assolutamente esilarante e contagiosa. L’ereditiera con i tanti riferimenti alla “passera” e al “pisell..e di mio marito” ha messo più volte in imbarazzo Francesca Fagnani e divertito il pubblico. Di certo al di là delle rivelazioni intime, Elettra appare molto consapevole della sua forza mediatica, per niente sospettosa (e fa bene) rispetto al fatto che il suo successo sia solo dovuto all’essere ereditiera di una famiglia ricca e potente ma anche concentrata sul suo lavoro e sulla voglia di migliorarsi.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Elettra Lamborghini stende Francesca Fagnani tra doppi sensi e rivelazioni intime. Il segreto del suo successo

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