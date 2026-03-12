Elettra Lamborghini ha commentato di essere un po’ pazzerella, rivelando di avere l’ADHD. La cantante ha condiviso questa informazione dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, evento in cui alcuni hanno notato un cambiamento nel suo atteggiamento rispetto al passato. La sua notorietà si è consolidata nel corso degli anni, portandola a diventare protagonista di discussioni pubbliche sulla sua personalità.

C’è chi la seguiva già da tempo e chi, invece, l’ha scoperta meglio durante l’ultimo Festival di Sanremo. Elettra Lamborghini, il vulcano di energia che ha acceso la kermesse con il suo ritmo che strizza l’occhio al latino (e con le immancabili lamentele per le poche ore di sonno), sembra non fermarsi mai. Allegria, divertimento e grande autoironia sono da sempre la sua firma. E anche dopo il Festival la cantante ha continuato a raccontarsi ai fan, condividendo qualcosa in più di sé e svelando un dettaglio che, a prima vista, sembra lontano dall’immagine che siamo abituati a vedere. Elettra Lamborghini racconta il suo lato più “pazzerello”. Dopo l’energia portata sul palco del Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini ha continuato a raccontarsi sui social, condividendo con i fan una riflessione molto personale sul suo carattere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elettra Lamborghini: “ADHD? Sono un po’ pazzerella”. Il segreto svelato dopo Sanremo

