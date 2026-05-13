Elenchi regionali per il ruolo 2026 la mancata sanzione alla rinuncia potrebbe rischia di bruciare tanti posti

Le procedure di formazione degli elenchi regionali per il ruolo 2026 sono al centro di discussioni, poiché la mancata sanzione prevista per chi rinuncia a una proposta di assunzione potrebbe portare a una perdita di posti disponibili. La disciplina relativa a questa sanzione è contenuta nel decreto ministeriale n. , che specifica le conseguenze di eventuali rinunce. La questione riguarda la possibilità di “bruciare” posti, cioè di perdere opportunità di assunzione in caso di rinunce non sanzionate.

Elenchi regionali per il ruolo: la sanzione a cui va incontro chi rinuncia all'eventuale proposta di assunzione è indicata nel dm n. 68 del 22 aprile 2026. La sanzione riguarda solo gli elenchi regionali e limitatamente al 202627, quindi di fatto non ha alcun impatto sulle altre graduatorie. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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