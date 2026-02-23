Elenchi regionali per il ruolo | si attiveranno nel 2026 ma posti assegnati potrebbero essere pochi Pillole di Question Time

Il Ministero ha annunciato che gli elenchi regionali per i docenti vincitori e idonei ai concorsi del 2020 si attiveranno nel 2026, ma i posti disponibili potrebbero essere limitati. Durante il Question Time del 18 febbraio 2026, su OrizzonteScuola TV, Marco Vulcano del Cgil ha sottolineato le difficoltà di assegnazione e la potenziale scarsità di opportunità. La discussione si è concentrata sulle conseguenze pratiche di questa decisione per le scuole e i candidati.

Nel question time del 18 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marco Vulcano, rappresentante del Centro Nazionale della Flc Cgil, è stata affrontata la questione dell’attivazione degli elenchi regionali per i docenti vincitori e idonei ai concorsi ordinari dal 2020, come disciplinati dal DL 452025. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Elenchi regionali per il ruolo: sono molto attesi dagli idonei dei concorsi scuola, ma potrà essere necessario cambiare regione. Pillole di Question TimeGli elenchi regionali per il ruolo sono attesi dagli idonei dei concorsi scuola, ma potrebbe essere necessario cambiare regione.

Elenchi regionali per il ruolo 2026: saranno visibili solo a chi si iscrive. Manca trasparenza. Pillole di Question TimeGli elenchi regionali per il ruolo 2026 rimangono accessibili solo a chi si iscrive, sollevando dubbi sulla trasparenza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, partono le operazioni propedeutiche. Ecco quanti candidati ancora in graduatoria. Vincitori e idonei; Elenchi regionali per il ruolo con punteggio prova scritta e orale concorso, mobilità docenti, l'operatore scolastico slitta al 2027: decreto PNRR in Gazzetta Ufficiale [SPECIALE]; Graduatoria docenti, da oggi il servizio civile nazionale vale 12 punti e ti spetta un risarcimento: nuova sentenza; Docenti già assunti da concorso PNRR non possono iscriversi negli elenchi regionali neanche per altra classe di concorso, non è una alternativa alla mobilità.

Elenchi regionali per il ruolo con punteggio prova scritta e orale concorso, mobilità docenti, l’operatore scolastico slitta al 2027: decreto PNRR in Gazzetta UfficialeNel decreto-legge PNRR le disposizioni relative al settore scolastico, contenute in particolare negli articoli 18 e 19, si articolano lungo due direttrici principali: da un lato, la revisione delle no ... orizzontescuola.it

Elenchi regionali docenti: guida al nuovo reclutamento 2026. Cosa cambia con il DL 45/2025Scopri il nuovo reclutamento 2026 nella scuola italiana e come i nuovi Elenchi Regionali possono cambiare il futuro. informazionescuola.it

Nel question time del 18 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marco Vulcano, rappresentante del Centro Nazionale della Flc Cgil, è stata approfondita una questione relativa alla valutazione dei titoli nella prima f… x.com

GPS 2026, sabato una puntata speciale di Question Time con le risposte ai quesiti! Seguiteci! LINK AL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook