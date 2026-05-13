Il giorno dopo l’annuncio di Electrolux riguardo alla possibile chiusura di alcuni impianti e alla perdita di posti di lavoro, il ministro dello sviluppo ha definito la situazione inaccettabile. Sono previsti scioperi nel Nordest e un vertice al ministero è programmato per il 25 maggio per discutere della vicenda. L’azienda ha comunicato l’intenzione di ridurre le attività, mentre le rappresentanze dei lavoratori chiedono tutela e risposte concrete.

«Inaccettabile». Adolfo Urso non usa mezzi termini. All’indomani dell’annuncio choc, con cui Electrolux ha prospettato 1.700 esuberi nei cinque stabilimenti italiani, dimezzando di fatto la produzione nello Stivale, il ministro delle Imprese e del made in Italy convoca per il 25 maggio un tavolo a palazzo Piacentini con azienda, sindacati e Regioni. «I lavoratori vanno tutelati e ogni impianto industriale va preservato». C’era tensione per l’incontro dell’altro ieri. Si aspettava un annuncio tanto pesante? «L’azienda è in crisi da anni, non riesce a contrastare la concorrenza cinese, in Ungheria ha già chiuso lo stabilimento e negli Stati Uniti ha ceduto al gruppo cinese Midea.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Electrolux, Urso: «Inaccettabile. Lavoratori e impianti vanno tutelati». Scioperi a Nordest, il 25 maggio vertice al ministero

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