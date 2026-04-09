Caso Electrolux | Il Governo vigili sulla cinese Midea Gli interessi italiani vanno tutelati

Un rappresentante sindacale ha espresso preoccupazione riguardo alla possibile acquisizione di Electrolux da parte del gruppo cinese Midea. Ha chiesto che il governo tenga sotto controllo la situazione per tutelare gli interessi italiani, sottolineando che non si devono prendere decisioni che coinvolgono i lavoratori senza adeguate garanzie. La richiesta arriva in un momento di incertezza legata a cambiamenti di proprietà e alle recenti crisi aziendali.

“Non si deve decidere nulla sulla testa dei lavoratori della Electrolux. Abbiamo già visto troppi cambiamenti di scenario, crisi e ristrutturazioni, per poter tollerare che ci siano cambi di mano nella proprietà senza garanzie, soprattutto quando il player in questione è un gigante come Midea”. A. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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