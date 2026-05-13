Electrolux lo striscione di CasaPound Italia | Licenziamenti e deserto industriale? No Italia potenza nucleare
La rabbia dei lavoratori Electrolux trova un alleato inaspettato. Mercoledì mattina i militanti di Casapound Italia hanno esposto uno striscione per protestare contro l'annuncio della multinazionale svedese di 1.700 licenziamenti in tutta Italia, che coinvolgeranno oltre il 40% della forza lavoro.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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