Egemonia dell' ignoranza

Da ilgiornale.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia si osservano spesso situazioni di tensione tra diverse impostazioni culturali, con una presenza marcata di posizioni politiche che si confrontano su temi di valore e identità. Si parla di un predominio di alcune visioni rispetto ad altre, creando un quadro complesso di influenze e contrapposizioni. In questo scenario, si notano anche spazi dove la cultura sembra meno coinvolta o presente, mentre altre zone sono caratterizzate da una forte polarizzazione delle idee.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C'è l'egemonia culturale della sinistra. E la contro egemonia culturale della destra. Poi c'è l'egemonia senza cultura e la cultura senza egemonia. E alla fine non ci sono più né l'egemonia né la cultura. "Bene: e adesso che hai detto la cazzata? Cosa ce ne frega a noi?". Eh, ce ne frega perché domani comincia il Salone del Libro di Torino. Lingotto, salotto, gianduiotto e Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse. Ed ecco il problema di un Paese affogato nell'egemonia dell'ignoranza. Che di libri ce ne sono troppi (in Italia vengono pubblicati 85mila titoli ogni anno, tra novità e ristampe, a fronte di un popolo che non legge nulla). E che sono brutti, o inutili.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

egemonia dell ignoranza
© Ilgiornale.it - Egemonia dell'ignoranza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Jeffrey Sachs: l’economia trasformata in arma contro Russia e Cina

Video Jeffrey Sachs: l’economia trasformata in arma contro Russia e Cina

Notizie correlate

Gianrico Carofiglio al Gavazzeni con “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”Giovedì 7 maggio, alle 21, il cineteatro Gavazzeni di Seriate (Bg), in via Carlo Cattaneo 1, ospita Gianrico Carofiglio con “Elogio dell’ignoranza e...

‘Elogio dell’ignoranza e dell’errore’, arriva lo spettacolo di Gianrico CarofiglioUna riflessione fuori dagli schemi arriva al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, mercoledì 6 alle 21, con Gianrico Carofiglio e il suo...

Egemonia dell'ignoranzaC'è l'egemonia culturale della sinistra. E la contro egemonia culturale della destra. Poi c'è l'egemonia senza cultura e la cultura senza egemonia. E alla fine non ci sono più né l'egemonia né la cult ... ilgiornale.it

Egemonia. Un concetto da riscoprire, a sinistraEgemonia. Esiste anche se non la vediamo, pervade la politica e la cultura, in ogni società umana. È uno dei tanti contributi concettuali lasciati da Antonio Gramsci, il cui apporto intellettuale lo ... huffingtonpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web