In Italia si osservano spesso situazioni di tensione tra diverse impostazioni culturali, con una presenza marcata di posizioni politiche che si confrontano su temi di valore e identità. Si parla di un predominio di alcune visioni rispetto ad altre, creando un quadro complesso di influenze e contrapposizioni. In questo scenario, si notano anche spazi dove la cultura sembra meno coinvolta o presente, mentre altre zone sono caratterizzate da una forte polarizzazione delle idee.

C'è l'egemonia culturale della sinistra. E la contro egemonia culturale della destra. Poi c'è l'egemonia senza cultura e la cultura senza egemonia. E alla fine non ci sono più né l'egemonia né la cultura. "Bene: e adesso che hai detto la cazzata? Cosa ce ne frega a noi?". Eh, ce ne frega perché domani comincia il Salone del Libro di Torino. Lingotto, salotto, gianduiotto e Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse. Ed ecco il problema di un Paese affogato nell'egemonia dell'ignoranza. Che di libri ce ne sono troppi (in Italia vengono pubblicati 85mila titoli ogni anno, tra novità e ristampe, a fronte di un popolo che non legge nulla). E che sono brutti, o inutili.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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