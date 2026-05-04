‘Elogio dell’ignoranza e dell’errore’ arriva lo spettacolo di Gianrico Carofiglio

Mercoledì 6 alle 21 si terrà al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara uno spettacolo con l’autore e giurista Gianrico Carofiglio. L’evento presenta “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”, uno spettacolo che combina riflessione, narrazione e un tono leggero. L’appuntamento si inserisce in una programmazione dedicata alla cultura e alla promozione del pensiero critico. La serata si svolge in un teatro pubblico della città.

Una riflessione fuori dagli schemi arriva al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, mercoledì 6 alle 21, con Gianrico Carofiglio e il suo spettacolo ‘Elogio dell’ignoranza e dell’errore’, un appuntamento capace di intrecciare pensiero critico, narrazione e leggerezza. In un tempo in cui.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Notizie correlate

Gianrico Carofiglio al Gavazzeni con “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”Giovedì 7 maggio, alle 21, il cineteatro Gavazzeni di Seriate (Bg), in via Carlo Cattaneo 1, ospita Gianrico Carofiglio con “Elogio dell’ignoranza e...

Gianrico Carofiglio: "Elogio dell’ignoranza e dell’errore"“Biasimare gli errori e stigmatizzare l’ignoranza sono considerate pratiche virtuose.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Gianrico Carofiglio al Gavazzeni con Elogio dell’ignoranza e dell’errore; Gianrico Carofiglio a Seriate: Elogio dell’ignoranza al Gavazzeni; Giuseppe Festa - Spazio Terzo Mondo - eventi; Accendere i fuochi: Gianrico Carofiglio e l’arte di sfidare la stupidità: Un rischio per tutti.

Gianrico Carofiglio al Gavazzeni con Elogio dell’ignoranza e dell’erroreGiovedì 7 maggio, alle 21, il cineteatro Gavazzeni di Seriate (Bg), in via Carlo Cattaneo 1, ospita Gianrico Carofiglio con Elogio dell’ignoranza e dell’errore. I biglietti sono disponibili a 48,00 ... bergamonews.it

L’elogio dell’ignoranza e dell’errore: a Cattolica c’è Gianrico CarofiglioCondannare gli errori e stigmatizzare l’ignoranza sono spesso considerati atteggiamenti virtuosi e necessari. Ma non è detto che debba essere sempre così. Stasera alle 21, al teatro della Regina di ... ilrestodelcarlino.it

ASPETTANDO IL GOBBO DEL CALIFFO, IN PROGRAMMA DAL 21 AL 24 MAGGIO AL TEATRO PETRUZZELLI « “Della gentilezza e del coraggio” è il titolo bellissimo d’un libro ancor più bello di Gianrico Carofiglio. Credo che sia anche un buon suggerim - facebook.com facebook

#ottoemezzo Il commento di Gianrico Carofiglio sulla polemica per la norma prevista nel decreto sicurezza di indennizzo agli avvocati che fanno rigettare al migrante il ricorso x.com