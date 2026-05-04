‘Elogio dell’ignoranza e dell’errore’ arriva lo spettacolo di Gianrico Carofiglio

Da ferraratoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 6 alle 21 si terrà al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara uno spettacolo con l’autore e giurista Gianrico Carofiglio. L’evento presenta “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”, uno spettacolo che combina riflessione, narrazione e un tono leggero. L’appuntamento si inserisce in una programmazione dedicata alla cultura e alla promozione del pensiero critico. La serata si svolge in un teatro pubblico della città.

Una riflessione fuori dagli schemi arriva al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, mercoledì 6 alle 21, con Gianrico Carofiglio e il suo spettacolo ‘Elogio dell’ignoranza e dell’errore’, un appuntamento capace di intrecciare pensiero critico, narrazione e leggerezza. In un tempo in cui.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Notizie correlate

Gianrico Carofiglio al Gavazzeni con “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”Giovedì 7 maggio, alle 21, il cineteatro Gavazzeni di Seriate (Bg), in via Carlo Cattaneo 1, ospita Gianrico Carofiglio con “Elogio dell’ignoranza e...

Gianrico Carofiglio: "Elogio dell’ignoranza e dell’errore"“Biasimare gli errori e stigmatizzare l’ignoranza sono considerate pratiche virtuose.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Gianrico Carofiglio al Gavazzeni con Elogio dell’ignoranza e dell’errore; Gianrico Carofiglio a Seriate: Elogio dell’ignoranza al Gavazzeni; Giuseppe Festa - Spazio Terzo Mondo - eventi; Accendere i fuochi: Gianrico Carofiglio e l’arte di sfidare la stupidità: Un rischio per tutti.

gianrico carofiglio elogio dell ignoranza eGianrico Carofiglio al Gavazzeni con Elogio dell’ignoranza e dell’erroreGiovedì 7 maggio, alle 21, il cineteatro Gavazzeni di Seriate (Bg), in via Carlo Cattaneo 1, ospita Gianrico Carofiglio con Elogio dell’ignoranza e dell’errore. I biglietti sono disponibili a 48,00 ... bergamonews.it

L’elogio dell’ignoranza e dell’errore: a Cattolica c’è Gianrico CarofiglioCondannare gli errori e stigmatizzare l’ignoranza sono spesso considerati atteggiamenti virtuosi e necessari. Ma non è detto che debba essere sempre così. Stasera alle 21, al teatro della Regina di ... ilrestodelcarlino.it

Trova facilmente notizie e video collegati.