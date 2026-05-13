Efficienza energetica sbarca a Parma l' Enel Energy Bar

A Parma prende il via l’Enel Energy Bar, un evento dedicato alla promozione di soluzioni per migliorare l’efficienza energetica domestica. Durante l’iniziativa si discuterà di come ottimizzare i consumi, aumentare la consapevolezza delle spese energetiche e adottare strumenti smart per la casa. L’obiettivo è offrire informazioni pratiche per risparmiare sulle bollette e rendere più efficiente l’utilizzo dell’energia in ambito domestico.

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