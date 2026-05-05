Efficienza energetica | sbarca in Abruzzo L’Enel energy bar per rispondere a tutte le domande dei cittadini

In Abruzzo, l’Enel ha aperto due punti informativi, uno a Pescara e uno a L’Aquila, dedicati all’efficienza energetica. Questi spazi sono stati istituiti per fornire ai cittadini risposte e chiarimenti su questioni legate all’energia e alle pratiche di risparmio energetico. L’apertura di queste strutture fa parte di un’iniziativa più ampia dell’azienda per migliorare il rapporto con il pubblico e diffondere informazioni pratiche sulla gestione dei consumi energetici.

(Adnkronos) – Sbarca in Abruzzo con un doppio appuntamento a Pescara e L’Aquila l’Enel Energy Bar, il nuovo format proposto dal Gruppo guidato da Flavio Cattaneo e aperto a tutta la cittadinanza per offrire una finestra di approfondimenti sui temi legati al mondo dell’energia, sempre più attuali e centrali nella vita quotidiana dei cittadini. Come rendere più efficiente la propria abitazione, in che modo aumentare la consapevolezza dei propri consumi, come risparmiare in bolletta grazie anche a un ventaglio di soluzioni smart per la casa: su queste e altre domande risponderà un esperto di efficienza energetica lunedì 11 maggio alle ore 15:00 presso lo Spazio Enel di Pescara, in Via Conte di Ruvo 5, e giovedì 14 maggio alle ore 15:00 presso lo Spazio Enel de L’Aquila in via Alessandro Volta 1.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Efficienza energetica: ritorna l'Enel Energy Bar per rispondere a tutte le domande dei cittadiniCome rendere più efficiente la propria abitazione, in che modo aumentare la consapevolezza dei propri consumi, come risparmiare in bolletta grazie... Leggi anche: Michelin Primacy 5 energy e Pilot Sport 5 energy efficienza energetica e performance su 4 ruote Tutti gli aggiornamenti Si parla di: A Milano cresce la forbice tra reddito e costi dell’abitare, 60% va in casa e trasporti; Abruzzo regione del benessere: riaperto il bando per la certificazione. EFFICIENZA ENERGETICA: A GENZANO L’ENEL ENERGY BAR PER RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE DEI CITTADINIAppuntamento domani martedì 21 aprile presso lo Spazio Enel Partner di Via Emilia Romagna per un workshop aperto a tutta la cittadinanza ... meridiananotizie.it