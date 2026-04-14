Efficienza energetica | ritorna l' Enel Energy Bar per rispondere a tutte le domande dei cittadini
L’Enel Energy Bar torna a offrire spazi di incontro dedicati ai cittadini interessati a migliorare l’efficienza energetica delle proprie case. Durante gli eventi, vengono fornite informazioni su come rendere più efficiente un’abitazione, aumentare la consapevolezza sui consumi e adottare soluzioni smart per risparmiare sulla bolletta. La manifestazione si propone di rispondere alle domande più frequenti in modo diretto e pratico.
Come rendere più efficiente la propria abitazione, in che modo aumentare la consapevolezza dei propri consumi, come risparmiare in bolletta grazie anche a un ventaglio di soluzioni smart per la casa: sono alcuni degli aspetti che saranno affrontati durante l’Enel Energy Bar, il nuovo format.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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