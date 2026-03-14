A Arezzo, le imprese dell’edilizia si trovano a dover fare i conti con un nuovo aumento dei costi dei materiali da costruzione, che ha generato preoccupazione tra gli operatori del settore. La situazione si sta rapidamente evolvendo, e le aziende si preparano a gestire le conseguenze di questi incrementi, che stanno influenzando le loro attività quotidiane.

AREZZO Tornano a salire i costi dei materiali da costruzione e anche ad Arezzo cresce la preoccupazione tra le imprese del settore edilizio. A pesare sono le tensioni internazionali degli ultimi giorni che, in un quadro già segnato da forte incertezza economica, stanno provocando nuovi rincari su diverse materie prime fondamentali per i cantieri. Gli aumenti più significativi riguardano il ferro, che registra rialzi fino al 20%, mentre il conglomerato bituminoso e le membrane segnano incrementi compresi tra il 18% e il 20%. Non va meglio per altri materiali strategici come acciaio, tubazioni e raccordi in Pvc: in molti casi i fornitori accettano gli ordini con riserva di aggiornamento dei prezzi e chiedono la conferma dei preventivi nel giro di 24 ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Edilizia, nuovi aumenti dei materiali. Scatta l’allarme tra le varie imprese

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