Un rappresentante di Fratelli d'Italia ha espresso critiche riguardo alla gestione delle aree di sosta a Sarno, sottolineando che le nuove strisce blu sono state introdotte senza una pianificazione chiara. La città si trova ad affrontare una riduzione degli spazi di parcheggio gratuito, mentre le zone a pagamento si espandono senza un quadro dettagliato sul sistema di mobilità urbana.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarno continua a fare i conti con una progressiva contrazione degli spazi di sosta gratuita, mentre le strisce blu avanzano senza che sia stato illustrato un quadro complessivo sulla mobilità urbana. Un meccanismo che, giorno dopo giorno, rende più difficile vivere e lavorare nella città dei Sarrastri, aggravando costi e tempi per migliaia di cittadini. “Il sistema attuale non è più sostenibile – denuncia Enrico Sirica, consigliere comunale d’opposizione e coordinatore di Fratelli d’Italia a Sarno -. Assistiamo a una riduzione costante dei parcheggi gratuiti, mentre le aree a pagamento si moltiplicano senza alcuna logica di pianificazione, senza aver presentato alla città un vero piano della sosta e un concreto rapporto strisce blubianche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sirica (FdI) attacca: “Strisce blu senza logica a Sarno, così si penalizzano i cittadini”

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