Durante il Fuorisalone, un'installazione pop-art ha attirato l'attenzione dei visitatori, presentando una composizione composta da numerose lattine disposte in modo da ricordare uno stile artistico molto noto. La scena si distingue per la sua forte componente visiva, con un'attenzione particolare alle ripetizioni e ai colori vivaci. La creazione mette in evidenza un'interpretazione artistica del pomodoro, trasformandolo in elemento di design attraverso l'uso di oggetti di uso quotidiano.

( a skanews) – Il primo a essere catturato è lo sguardo: una sequenza di decine e decine lattine, che ricorda la Pop Art. Poi arrivano i profumi, che risvegliano ricordi e preparano le papille al contenuto di quelle latte. La House of polpa di Mutti al Fuorisalone di Milano accoglie i visitatori con un racconto dove la materia, il pomodoro, diventa esperienza, anche da gustare. Libri design e architettura 2026. guarda le foto L’installazione pop a forma di pomodoro al Fuorisalone. Allestita nel Portico Richini, nei chiostri dell’Università Statale, l’installazione trasforma così un prodotto presente in tutte le dispense degli italiani in un’opera di design: «La polpa è un emblema, un prodotto unico.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fuorisalone, l’installazione pop-art che trasforma il pomodoro in un’opera di design

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