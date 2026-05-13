Ecco il nuovo piano urbanistico | La Grande Ancona in dieci atti E torniamo sopra quota 100mila

Da ilrestodelcarlino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’amministrazione Silvetti, dopo la nomina di Capitale Italiana della Cultura 2028, presenta la sua visione di Ancona 2050: una città che cambia nei contenuti senza rubare un solo metro quadrato di suolo. Lo ha fatto ieri presentando i prodromi del Pug, il Piano urbanistico generale, ossia il documento tecnico e strutturale che dovrà ridisegnare il capoluogo dorico nell’ottica della Grande Ancona. Per ora siamo ancora alle presentazioni, la strada è lunga e i progetti ancora non ci sono, ma nelle intenzioni della giunta di centrodestra c’è la volontà di approvare il Pug prima di fine legislatura, ossia entro i primi quattro mesi del 2028, quando Ancona avrà iniziato il suo cammino annuale di città della cultura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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