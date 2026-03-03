Eccellenza | il presidente elogia la squadra dopo il sorpasso sulla capolista Fermana Bene Urbino e Fermignanese un brodino per l’Urbania K Sport da urlo Tiboni | Testa e cuore avanti fino alla fine

Il presidente ha elogiato la squadra dopo la vittoria nello scontro diretto con la Fermana, che ha portato l’Urbania al primo posto in classifica. Urbino e Fermignanese hanno ottenuto risultati positivi, mentre la K Sport ha trionfato con Tiboni che ha dichiarato:

C'è stato il sorpasso. La K Sport vince lo scontro diretto con la Fermana e conquista la vetta della classifica. Tutto questo con 1 punto di differenza tra le due a 6 giornate dal termine. Quella di domenica è stato un turno soddisfacente oltre che per la K Sport anche per l'Urbino e la Fermignanese, tutte e due vittoriose in trasferta. Si è accontentato, gioco forza, di 1 punto casalingo l'Urbania. Primo posto dunque per la K Sport Montecchio Gallo. "Che partita e che cuore questi ragazzi – commenta il giorno dopo il copresidente Enrico Tiboni – voglio fare i complimenti a mister, staff e soprattutto ai ragazzi per la dedizione e la sostanza mostrata in campo.